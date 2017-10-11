О доспопримечательностях Тобольска туристам расскажет мобильний аудиогид

В Тобольске запущен мобильный гид "Тобольск литературный". С помощью приложения туристы смогут прочесть информацию о главных достопримечательностях старинной столицы Сибири и послушать аудиоверсию путеводителя.

В городе установлено два информационных стенда с рассказом о восьми наиболее значимых памятниках истории и архитектуры федерального и регионального значения. Благодаря "Мобильному гиду" можноузнать, где увидеть рыбу-кит, несущую на себе Тобольский кремль, где учился и работал автор "Конька-Горбунка" Петр Ершов, какое событие в Тобольске стало одним из ключевых в жизни Федора Достоевского и как с сибирским городом связан Робинзон Крузо.

Все объекты находятся возле Тобольского кремля. Продолжительность аудиоверсии составляет чуть больше часа. Для прослушивания персональной аудиоэкскурсии на смартфон или планшет нужно установить приложение izi.travel и считать QR-код на информационном стенде — экскурсия начнется автоматически.

"Мобильный гид" — не первый проект, реализованный администрацией Тобольска и компанией МТС. В прошлом году жители города получили в подарок от оператора связи проекты "Мобильная библиотека" и "Литературная скамейка". Уверена, что новый путеводитель по историческому центру города с рассказом о жизни и творчестве писателей поможет сделать прогулки намного интересней, и маршрут аудиогида будет востребован как гостями, так и жителями нашего города", — отметила председатель комитета по культуре и туризму Анна Кривоносова.

Фото - пресс-службы МТС.