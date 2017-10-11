Тюменцы сочинили "симфонию" городских улиц

На молодежном фестивале кино о малой родине ролик о Тюмени под названием "Симфония нашего города" победил в номинации "Лучший звук и операторская работа".

Творческая работа выполнена командой профессионалов в рамках проекта "Я доверяю" департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. В видео использовано около 30 звуков города – шепот, детский смех, шум машин, движение шахматных фигур и многие другие. Клип был снят в этом году ко Дню города. Авторам хотелось показать, что Тюмень красива не только визуально – благодаря прекрасной набережной и ухоженным городским улочкам и скверам, но и звучит она совершенно по-особенному.

За два с половиной месяца ролик набрал более 500 000 просмотров в соцсетях.