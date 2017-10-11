Волонтеры Тюмени в субботу проведут сбор вторсырья

Очередной экологический день пройдет в Тюмени 14 октября. Волонтеры из объединения "Круговорот" будут принимать вторсырье от населения на пяти точках города по следующему графику:

09:00 – 10:00 – Заречный проезд, 12 (возле магазина "Монетка").

09:30 – 10:30 – Сквер болгаро-советской дружбы

10:00 – 11:00 – Сквер "Комсомольский" (со стороны 30 школы)

10:30 – 11:30 – Малыгина, 51

Сдать можно будет четыре вида вторсырья: стекло (баночное, бутылочное, оконное); вещи и текстиль в любом состоянии; металлолом (цветной и черный, включая сковороды, консервные банки, провода); макулатура (офисная бумага, книги, журналы, гофрокартон, бумажные упаковки).

У ТРЦ "Фаворит" с 11:00 до 12:00 будут принимать 11 видов вторсырья: стекло (баночное, бутылочное, оконное);вещи и текстиль в любом состоянии; металлолом (цветной и черный, включая сковороды, консервные банки, провода); макулатура (офисная бумага, книги, журналы, гофрокартон, бумажные упаковки); пластик 1 типа (PETE). Например: ПЭТ-Бутылка (бутылки от напитков); пластик 2 типа (HDPE). Например: ПНД-трубы, ПНД-пленка цветная (шуршащая упаковочная пленка и мешки); пластик 3 типа (PVC). Например: ПВХ-обрезь (панель, уголки, окна, труба, подоконники), ПВХ-натяжные потолки; пластик 4 типа (LDPE). Например: стретч-пленка, пупырчатая пленка, упаковочная пленка и пакеты, канистры, флаконы от бытовой химии, уличная мебель; пластик 5 типа (Полипропилен, PP). Например: овощные и фруктовые ящики, трубы, бочки, канистры мешкотара; пластик 6 типа (Полистирол, PS). Например: лотки для продуктов, одноразовая посуда, упаковки для яиц; – пластик 58 типа (Поликарбонад, PC). Например: бутыли для воды 19 л; ABC-пластик – автобампера, покрылки.

Изделия из полипропиленовой пленки: пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов и другую подобную упаковку, изделия из вспененного полистирола (подложки для овощей и прочих продуктов, пенопласт) не принимаются.

Подробную информацию об акции можно узнать по телефону "горячей линии" добровольческого объединения "Круговорот" 920-700 и в группе "ВКонтакте".