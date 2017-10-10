У "Дом.ru Клуб" появились новые партнеры

Партнерами "Дом.ru Клуб" - программы лояльности телеком-оператора "Дом.ru" - стали сеть ювелирных магазинов "585/Золотой", система интернет-бронирования отелей Booking.com, оператор TUI.ru, билетный оператор Kassir.ru и интернет-магазин Mamsy.ru. Общее количество партнеров программы превысило 250.

"585/Золотой" предлагает широкий выбор ювелирных украшений, часов и солнцезащитных очков. На Booking.com можно забронировать отели, хостелы и апартаменты по всему миру, а на TUI.ru - приобрести пляжные, экскурсионные, горнолыжные, индивидуальные или корпоративные туры. На Kassir.ru можно купить и заказать доставку билетов на концерты, шоу, спектакли. Интернет-магазин Mamsy.ru предлагает товары для мам и детей от российских и зарубежных производителей.

В Тюмени в число региональных партнеров вошли лаборатории "KDL" и магазины "Ларес".

Участники "Дом.ru Клуб" получают баллы за каждую покупку и могут использовать их, оплачивая услуги "Дом.ru" и товары компаний-партнеров на сайте https://club.domru.ru. На сайте можно заказать фирменную карту международной платежной системы MasterCard: "Клубную", "Универсальную" или "Премиальную". Карты отличаются условиями обслуживания, набором доступных сервисов и количеством начисляемых баллов.

"Программа "Дом.ru Клуб" – это эксклюзивные предложения от партнеров для клиентов "Дом.ru", которых мы любим и ценим. Ежедневно сотрудники нашей компании совместно с российскими и мировыми партнерами занимаются развитием программы. Клиенты с самыми разными интересами могут найти в "Дом.ru Клуб" выгодные предложения, оптимизировать свой бюджет и сэкономить время, делая покупки в интернете, не выходя из дома. За год участниками программы стали почти 400 тысяч клиентов, а на национальной премии Loyalty Awards Russia-2017 она признана лучшей на телеком-рынке", - отмечает Андрей Чазов, директор по маркетингу "Дом.ru".

Вступить в "Дом.ru Клуб" может любой клиент оператора. Регистрация и полные правила программы – на https://club.domru.ru.