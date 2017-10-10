Посетители мемориального музея императорской семьи Николая II в Тобольске увидят подлинную шаль императрицы

В экспозиции мемориального музея императорской семьи Николая II, работа над созданием которого продолжается в Тобольске, будет представлен уникальный экспонат — шаль императрицы Александры Федоровны.

Как рассказала главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Любовь Жучкова, история сохранившейся реликвии связана с периодом заключения семьи последнего российского императора в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге с 30 апреля по 16 июля 1918 года.

"Александра Федоровна обладала удивительно изысканным вкусом, и в ее гардеробе было несколько "манильских" шалей, популярных в начале XX века. Это подтверждает опись вещей царской семьи, составленная после их убийства", — отметила эксперт.

По свидетельству очевидцев, шаль через лейб-медика Е.С. Боткина была подарена императрицей жене известного Екатеринбургского детского доктора Исаака Сяно в знак благодарности за оказанную медикаментозную помощь и тайное обеспечение цесаревича специальным питанием. Этот факт подтвержден учениками известного доктора в их воспоминаниях. Позже вдове Сяно из-за финансовых трудностей пришлось продать шаль купеческой семье Куниных, в тесных дружеских отношениях с которой они находились. Крепкую дружбу до конца жизни сохранили и их дети.

Музей приобрел семейную реликвию уже у последних владельцев, проживающих в Екатеринбурге. Сегодня этот раритет можно увидеть в экспозиции Тобольского музея-заповедника. Подлинность шали подтверждена экспертизой, проведенной экспертом министерства культуры РФ.