Тюменский "Ангажемент" проведет обменные гастроли с Серовским театром драмы

С 26 по 29 октября пройдут обменные гастроли тюменского молодежного театра "Ангажемент" и Серовского театра драмы имени Чехова.

В эти дни в "Ангажементе" тюменцы увидят восемь спектаклей в исполнении труппы из Свердловской области. Серовский драмтеатр — единственный на Северном Урале профессиональный театр. В конце сентября он открыл свой 76-й театральный сезон и уже давно завоевала репутацию театра, идущего в ногу со временем.

Четыре постановки рассчитаны на взрослых — это "Трамвай "Желание"" по пьесе Теннесси Уильямса, в свое время выдвигавшаяся на "Золотую маску", "Липынька" Ярославы Пулинович по чеховским "В овраге" и "Бабы", спектакль "Дело чести" по остросоциальной пьесе немецкого драматурга Лутца Хюбнера и комедия "И вечная любовь!..." Валентина Красногорова по пьесе "Три красавицы".

Для юных тюменцев гости заготовили спектакль "Фигуры" — для детей от шести месяцев до трех лет, историю "О бедном Кощее", фантастическую историю для детей и их родителей "Стихакль" и несовершеннолетнюю комедию "Против кого дружим".

Узнать о спектаклях побольше и купить билеты можно на сайте "Ангажемента".

Тюменская труппа также устроит череду показов для жителей Серова. Среди планируемых спектаклей — "Шесть блюд из одной курицы", "Вино любви", "Носферату", "Мещанин-дворянин" и детские спектакли.

Фото: группа "СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА" / vk.com