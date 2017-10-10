ТюмГУ примет участие в организации первой профессиональной олимпиады студентов

Тюменский государственный университет примет участие в организации первой профессиональной олимпиады студентов России "Я – профессионал", цель которой - предоставить студентам возможность продолжить образование в ведущих российских вузах и начать карьеру в компаниях – лидерах российской экономики, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

В этом году олимпиада пройдет по 27 направлениям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Кейсы разработаны научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Тюменский вуз будет ответственным за проведение конкурса по направлению "Нефтегазовое дело".