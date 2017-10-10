В Тюмени пройдет краеведческий фестиваль к 150-летию купца Степана Колокольникова

2 и 3 ноября в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева пройдет областной краеведческий фестиваль, посвященный 150-летию тюменского предпринимателя и мецената Степана Колокольникова.

2 ноября в программе фестиваля среди прочего значатся открытие книжно-иллюстративной выставки "Сибирское купечество", круглый стол к вопросу о вкладе тюменских купцов в развитие региона, презентация книги "Тюменская домовая роспись", а также выставка изделий народных промыслов, бижутерии ручной работы и одежды, выполненной в технике валяния и батика. Мероприятия будут идти с 10 до 14 часов.

3 ноября в библиотеке с 10 до 13 часов состоятся открытая лекция "Сибирское купечество: его роль в развитии Западной Сибири" и показ документального фильма "Иннокентий Сибиряков: Помогите мне, я страшно богат!".

Степан Иванович Колокольников — тюменский предприниматель конца ХIХ – начала ХХ века. Большое внимание уделял благотворительности и развитию народного образования в Тюмени. Пожертвовал 50 тысяч рублей на постройку женской гимназии. Содержал Затюменское начальное училище на 180 учащихся. Открыл первое в городе коммерческое училище.

Фото: old.museum-72.ru