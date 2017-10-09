В Тюменском районе стартовал школьный этап олимпиад

Школьники Тюменского района смогут показать свои знания по 22 общеобразовательным предметам, в том числе экономике, экологии, искусству (МХК) и четырем иностранным языкам. Далее последуют муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

С каждым годом количество желающих поучаствовать в олимпиадах растет. В прошлом году в школьном этапе олимпиады участвовали 3 710 школьников Тюменского района, причем большинство из них участвовали в олимпиадах по двум и более предметам — многоразовый охват составил 8 259 человек, отмечают в управлении образования администрации Тюменского района.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут без экзаменов поступить в любой вуз страны и автоматом получить 100 баллов на ЕГЭ по профилю олимпиады.

Напомним, школьный этап олимпиад в областном центре начался в конце сентября.