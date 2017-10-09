В Тюменском лесничестве навели порядок — отдыхающих просят разумнее относиться к природе

Около трехсот человек поучаствовали в ежегодной акции "Чистый лес" в Тюменском лесничестве. На очистку лесной территории в районе озера Лебяжье в минувшую субботу выехали активисты, студенты, представители региональных органов исполнительной власти, прокуратуры, МЧС, полиции, учреждений лесного комплекса.

На территории 10 гектаров они собрали крупный валежник, бурелом, сломленные ветром ветки, сухостойные деревья. Увесистые стволы упавших деревьев лесники распиливали. Участники акции подключились и к уборке бытового мусора, оставленного на природе несознательными отдыхающими. В коллективе дело спорилось быстро, и к концу акции обновленный пейзаж уже радовал глаз тюменцев своей чистотой.

"Леса — это наши "легкие", зона отдыха. Они должны быть источником кислорода и положительных эмоций для утомленных смогом горожан. Но на деле немало лесных местечек "чистыми" можно назвать лишь в кавычках. Поэтому и цель акции, организованной департаментом лесного комплекса Тюменской области, не только очистить лес от мусора, но и привлечь внимание общества к проблеме загрязнения леса человеком. Участники акции надеются, что красота продержится на этом лесном участке длительное время, а результат произведет должный эффект на отдыхающих в лесу жителей", — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области