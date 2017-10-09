Тюменские хирурги без разрезов спасли жизнь 81-летнему жителю Екатеринбурга

На днях врачи Тюменского кардиоцентра спасли пожилого мужчину с серьезными поражениями сосудов, не прибегая к открытой операции. Они воспользовались современным методом — ротационной атерэктомией, которую в Тюмени применяют с конца прошлого года.

81-летний Михаил Иванович, житель Екатеринбурга, только недавно оставивший работу электриком, рассказал: "После отпуска вышел на работу и почувствовал боль за грудиной, я и до этого иногда ее ощущал, поэтому не испугался. Подумал, что пройдет. На работе расходился, все вроде прекратилось. На следующий день снова боль. Так проходил неделю".

Родственники отправили его к кардиологу, а тот — на дополнительное обследование. В Екатеринбурге ему выполнили коронароангиографию, которая показала, что один сосуд закрыт атеросклеротической бляшкой на 85%, а другой на 95%. Одну бляшку удалось расширить баллоном, а вторую не получилось даже с шестой попытки.

Пациентам с ишемической болезнью сердца, у которых сосуды серьезно поражены кальцинированными атеросклеротическими бляшками, практически невозможно выполнить стандартные процедуры вроде ангиопластики и стентирования. После выписки пациенту сообщили, что единственный вариант для него — открытая операция шунтирования. Михаил Иванович сначала согласился, но все же решил поискать информацию о более щадящих методах лечения. "Никто из моих врачей в Екатеринбурге не сказал, что есть другие способы. Нашли такие в Москве и у вас в Тюмени. От вас ответ пришел быстрее. Решили ехать сюда: ближе и роднее", — рассказал он.

Процедура ротационной атерэктомии проводится с использованием специального бура с алмазным напылением. Совершая от 180 до 220 тысяч оборотов в минуту, бур рассверливает твердую бляшку. Когда просвет сосуда открыт, хирурги могут установить стент в артерию, закрепить полученный эффект и избежать повторного сужения сосуда. Как и все эндоваскулярные вмешательства, операция проходит под контролем рентгена с использованием специальных проводников — катетеров. Продолжительность — около полутора–двух часов, рассказали в пресс-службе Тюменского кардиоцентра.

Мужчину прооперировали уже на третий день госпитализации, сейчас его самочувствие отличное.

"Процедура прошла хорошо, Михаил Иванович все время был в сознании, так как вмешательство проводится под местным наркозом. Около суток под наблюдением он провел в реанимации, сейчас уже находится в общей палате", — отметил врач отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения № 1 Тюменского кардиоцентра Станислав Сапожников.