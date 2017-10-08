Регион готовится отметить День народного единства

19:23 08 октября 2017
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ds04.infourok.ru
| Фото: ds04.infourok.ru

Концертные программы, митинги, патриотические акции, фестивали, конкурсы, тематические выставки и кинопоказы пройдут во всех муниципальных образованиях Тюменской области с 3 по 5 ноября, пишет ИА "Тюменская линия".

В региональную программу также включены четыре федеральные сетевые акции: фестивали "Наша география", "Ночь искусств", "Этнографический диктант", открытые уроки в образовательных организациях.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

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