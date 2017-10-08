В Тюменском районе продолжается осенний призыв

160 призывников Тюменского района пополнят Военно-Космические силы России, войска Росгвардии, ВДВ и ряды Военно-Морского Флота.

Как сообщает управление информационной политики Тюменского района, осенний призыв в армию стартовал 1 октября. Призывная комиссия военкомата Тюменского, Нижнетавдинского и Ялуторовского районов ведет строгий отбор желающих служить в армии.

По словам военкома Андрея Матвеева, планируется набрать не менее 250 человек, в том числе из Тюменского района – 160. Новобранцы поедут служить в Центральный, Западный и Восточный военные округа.

Члены комиссии отмечают, что здоровье нынешних призывников гораздо лучше, чем в предыдущий призыв, да и образовательный уровень заметно выше – среди ребят много выпускников средних и высших учебных заведений.

Среди них есть и те, кто все последние годы занимался в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе. Сейчас в 15 таких группах в Тюменском районе занимаются 260 подростков.