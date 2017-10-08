Горожан интересуют вопросы ремонта и содержания дорог

Пользователи портала "Тюмень – наш дом" в сентябре уделили особое внимание содержанию дорог: большинство принятых сообщений было направлено в рубрики "Текущее содержание дорог и ремонт" и "Ремонт и реконструкция дорог". От горожан поступило 66 сообщений, из них 60% вопросов рассмотрено, ответы опубликованы на портале со статусом "Проблема решена".

На "отлично" оценили пользователи портала работы по ремонту проезжей части около дома № 75 по ул. Пермякова и работы по ликвидации дефекта покрытия тротуара по адресу: ул. Михаила Сперанского, 19.

Сентябрь оказался "урожайным" на сообщения об отсутствии уличного освещения. Из 20 принятых в работу 14 вопросов решено оперативно и положительно: освещение восстановлено в районе дома № 84 по ул. Советской, дома № 17 по ул. Молодогвардейцев, № 4 по ул. Амурской и т.д.

Также от бдительных тюменцев не скрылись брошенные во дворах автомобили, в сентябре их отыскалось 28. Специалистами проводятся мероприятия по установлению собственников. Некоторые вопросы решены в короткие сроки посредством уведомлений, которые были оставлены на автомобилях: собственники самостоятельно эвакуировали разукомплектованные транспортные средства с территории двора дома № 125 по ул. Широтной.

Всего в сентябре поступило 162 сообщения, пишет ИА "Тюменская линия".