В Тюменской физико-математической школе откроют кабинет Эрвье

Праздничное открытие уникальной геологоразведочной лаборатории – кабинета Эрвье – состоится в физико-математической школе Тюменской области 13 октября в 14:00.

Как пишут "Аргументы и факты – Тюмень", ученики областной физико-математической школы активно интересуются геологией, поэтому здесь решили организовать кружок для всех желающих.

Понимая важность подготовки качественных кадров для отрасли, одна из известных компаний выступила партнером проекта, предоставив оборудование, обширные коллекции минералов и учебную литературу.

Социальные партнеры провели геологическую олимпиаду, обещали поддерживать ребят стипендиями во время учебы в вузах, а позже - предложить им рабочие места в родном регионе.