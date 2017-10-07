Тюменцев приглашают "перезагрузить" гардероб

Тюменцы могут поучаствовать в осеннее барахолке – всеобщем сборе и обмене старых вещей в хорошем состоянии, который состоится 14 октября в коворкинге "Моя территория". Участники смогут продать или обменять свои вещи.

В течение следующей недели все желающие могут приносить одежду, обувь, и аксессуары в мультицентр "Моя территория". Вещи можно отдать безвозмездно, а можно установить символическую цену за свое добро. Главное условие: хорошее состояние и чистота. Принесенные вещи предварительно осматривают организаторы встречи, сортируют по группам. Антикварные ценности будут храниться в ковогкинг-зоне.

Цель проекта — борьба с перепотреблением. Октябрьская барахолка поможет освободить гардероб от ненужных вещей, которые по каким-либо причинам давно пылятся на полках. Также у проекта благотворительная миссия — вещи, которые не найдут нового хозяина, отправятся в центры помощи малоимущим.

Распродажа состоится в середине октября, модераторы барахолки будут продавать отсортированный товар по ценовым категориям - от бесплатного до символических ценников хозяев.