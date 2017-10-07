Тюменский блогер оценил гостеприимство армян

Тюменский тревел-блогер, шоумен и радиоведущий Иван Крылов, за спиной которого уже 25 стран, стал участником международного проекта "Культурица" и посетил Армению. Особенно его поразило гостеприимство местных жителей.

"Ереван и Армения – это теперь моя любовь навеки. Мне нравится здесь все от первого дня, первой минуты пребывания до сего момента. И больше всего меня удивили люди, я просто стоя аплодирую их великолепному гостеприимству", - рассказывает Иван, пообещав предоставить после возвращения не только блог, но и фильм.

Суть проекта заключается в том, что каждая страна-участник, среди которых Россия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Сербия и Болгария, отправляет и принимает блогера, который в течение пяти дней тестирует культурную среду, выполняет задания и публикует результаты своего путешествия в блоге, открывая для своих подписчиков жизнь и культуру народов соседних стран.

Так, помимо посещения Еревана, столицы Армении, в качестве туриста, Иван также встретился 27 сентября с армянской молодежью в стенах Российско-Армянского университета, где он провел мастер-класс под названием "Блогосфера и тревел-блогинг". Иван рассказал студентам о плюсах и минусах блогинга и о перспективности данного вида деятельности, а также поделился впечатлениями о проведенных в Армении днях.