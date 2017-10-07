Тюменцы поборются за президентские гранты

Четырнадцать молодежных проектов из Тюменской области поучаствуют во второй волне конкурса на получение президентских грантов. Среди них – театральные спектакли, программа наставничества для детей и подростков группы риска, семейный спортивные мероприятия и образовательные программы.

Консультации для молодежных сообществ Тюмени по составлению заявки на участие в конкурсе проводил Центр продюсирования сообществ. "Умение составлять заявки на конкурс федерального масштаба позволит участвовать в соревнованиях на получение гранта любого уровня", - отметила рассказала руководитель Центра Мария Федоренко.

Общий грантовый фонд в 2017 году — более 4,5 млрд рублей. Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации для развития гражданского общества проводится 2 раза в год. Всего, во втором конкурсе 2017 зарегистрировались порядка 8 тысяч некоммерческих организаций, пишет "Мегaтюмень".