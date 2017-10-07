Врачи тюменской ОКБ№1 продолжают спасать сердца тюменцев

Более 90 пациентов, страдающих от ишемической болезни сердца, получили помощь в тюменской областной клинической больнице №1 в сентябре, сообщили в пресс-службе губернатора.

Ишемия - это опасное заболевание, которое без надлежащего лечения может привести к инфаркту или остановке сердца. На первом этапе развития человек даже не понимает, что вообще нездоров, потому что практически не чувствует боли. Она проявляется постепенно. Так, что когда пациент обращается за помощью, болезнь, чаще всего, зашла уже запущена.

Чтобы выявить ишемию за разнообразной симптоматикой, лучше всего обратиться к врачу-специалисту. В арсенале кардиологов "ОКБ №1" есть много различных методов, каждый из которых определяется особенностями состояния пациента.

Лечение ишемической болезни сердца может проводиться посредством терапии, хирургического лечения или уникальных малотравматичных методик. Способы терапии подбираются лечащим врачом в зависимости от степени и характера проявлений болезни. При необходимости проводят лечение сопутствующих болезней (артериальная гипертензия, гипертиреоз, анемия и др.).

Специалисты "ОКБ №1" рекомендуют раз в год проходить профилактический осмотр и обязательно обратиться к доктору, если у вас периодически появляются: внезапная одышка, головокружение, боли в грудной клетке, слабость без явной причины, если вам кажется, что сердце то замирает, то начинает стучать.