В Тюмени проходит "Книга года – 2017"

1 сентября в Тюмени стартовал одиннадцатый региональный конкурс "Книга года – 2017". Он проходит на базе Тюменской областной научной библиотеки и продлится до 1 декабря.

Главная цель конкурса — объединение читателей, издателей, полиграфистов, книгораспространителей и библиотекарей Тюменской области, в том числе Югры и Ямала, в единое пространство книжной культуры.

В конкурсе пять основных номинаций: "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга". Из числа книг, признанных лучшими в указанных номинациях, будет выбрана одна, которая удостоится звания книги года. Кроме основных номинаций в конкурсе есть специальные призы: "Самая популярная книга", "Издательство года" и другие.

В конкурсе могут участвовать авторы книг, издательства, типографии, учебные, научные заведения, библиотеки, книжные магазины.

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Итоги "Книги года" подведут 1 декабря. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Напомним, организатором конкурса Тюменская областная научная библиотека стала с 2016 года. Все предыдущие годы он проводился кафедрой издательского дела ТюмГУ.