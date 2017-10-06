С начала года в Тюмени поженились больше 5 тысяч пар

По сведениям городского загса, с января по сентябрь тюменцы сыграли 5494 свадьбы. По сравнению с тем же периодом 2016 года это больше на 559. В сентябре 2017 года свидетельства о заключении брака получили 774 пары.
За девять месяцев этого года в Тюмени родилось 10 116 детей. В предыдущем месяце на свет появился 1161 малыш, 612 мальчиков и 549 девочек. В сентябре 2016 года в Тюмени зарегистрировали 1259 детей.
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