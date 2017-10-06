Новые камеры появились на пятнадцати тюменских перекрестках

Новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД заработали на пятнадцати тюменских перекрестках. Штрафы будут получать водители, нарушившие скоростной режим, заехавшие за стоп-линию или нарушившие сигналы светофора.

Камеры появились на пересечении улиц 30 лет Победы и Олимпийской, 50 лет Октября и Севастопольской, 50 лет Октября и Холодильной, Дружбы и Ватутина, Ленина и Челюскинцев, Мельникайте и Харьковской, Пермякова и Широтной, Пермякова и Энергетиков, Холодильной и Харьковской, Самарцева и Ставропольской, 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького, Широтной и Моторостроителей, Широтной и Олимпийской, Широтной и Николая Федорова, на улице Московский тракт и повороте в направлении МО МВД России "Тюменский".

"С начала года автоматизированными комплексами фотовидеофиксации в регионе выявлены 680 тысяч нарушений ПДД. До конца года в Тюмени электронные радары будут установлены еще на девяти перекрестках", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Также вскоре на окружной дороге от ТЭЦ-2 до Тобольского тракта видеокамеры начнут автоматически высчитывать среднюю скорость движения на участках. Если она будет превышать установленную величину, водителям направят соответствующие уведомления.