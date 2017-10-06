В Восточном округе благоустроят еще один сквер

Накануне благоустройство сквера Льва Ровнина обсудили в управе Восточного округа Тюмени с жителями Тюменского микрорайона. На встрече были рассмотрены варианты обустройства зоны отдыха вдоль улицы Николая Федорова — от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семенова.

В выбранном варианте концепции теперь предусмотрены фонтан, аналогичный фонтану на бульваре Чукмалдина, и площадка для воркаута. Мемориальная зона в сквере будет представлена небольшим бюстом с информацией о геологе Льве Ровнине. Планируется и полноценное озеленение зоны с посадкой крупномеров.

"Данный вариант будет доработан с учетом всех замечаний и предложений жителей микрорайона Тюменский. После этого планируется организовать дополнительную встречу с жителями, в рамках которой пройдет голосование по одобрению выбранного варианта концепции благоустройства сквера Льва Ровнина и дальнейшей разработки проектно-сметной документации", — сообщили в управе ВАО.