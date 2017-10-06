Накануне Алябьевской осени тоболяки показали Тюмени "Сибирского соловья"

Столица с шумными балами, гусарами и театральными музами, провинциальный Тобольск и Кавказ - наверное, никогда эти места не были столь близки, как в спектакле "Сибирский соловей", представленном публике 4 октября на сцене Тюменского большого драматического театра.

В год 230-летия со дня рождения Александра Алябьева тобольский драмтеатр при финансовой поддержке партии "Единая Россия" в рамках проекта "Театры малых городов" создал с нуля новый творческий проект. Его главной целью стало знакомство зрителей с биографией известного земляка. Как отметил директор тобольского драмтеатра Евгений Пономарев, алябьевского "Соловья" слышали, пожалуй, все, но вот о самом авторе знаменитого музыкального произведения известно пока не многим. О том, что композитор родился в семье тобольского генерал-губернатора, принимал участие в Отечественной войне 1812 года и служил в полку Дениса Давыдова, был трижды ранен, ушел в отставку в чине подполковника, затем попал под опалу, был лишен всех прав, дворянского звания и сослан в Тобольск, а спустя время появился в столичных афишах под инициалами А.А., знают лишь единицы.

Пьесу "А-ля Алябьев" для спектакля написал питерский режиссёр-постановщик Петр Васильев. В ее основу легли реальные биографические факты. В течение нескольких месяцев Васильев исследовал архивы, переписки, однако, как любое художественное произведение, спектакль не лишен вымысла. Благодаря этому, например, на сцене появляется еще юный Петр Ершов. Забравшись на стул, словно ребенок, он с волнением пытается читать строки своей сказки о коньке-горбунке. Помимо литератора, перед зрителями предстают лихой гусар Денис Давыдов и его будущая жена Софья, драматург и директор московских театров Михаил Загоскин и другие известные личности.

"Мы ставили перед собой задачу – рассказать людям о том, что Александр Алябьев в первую очередь человек. Он разный: гусар, картежник, пылкий влюбленный, музыкант, композитор и дирижер. В его жизни была огромная трагическая любовь: с Екатериной Александровной Римской-Корсаковой они долго не могли воссоединиться и сделали это ближе к концу жизни", - рассказал Пономарев.

По просьбе автора пьесы и режиссера в спектакле Евгений играет Алябьева. "На сцену выхожу с удовольствием. Я горд, что в моем актерском листе появилась такая роль. Горд за то, что являюсь земляком этого человека. Счастлив, что мы подобным образом почтили память композитора в год его 230-летия", - поделился актер.

... Третий звонок. Зал тюменского драмтеатра полон зрителей, в их числе - светские дамы и кавалеры. На сцене - обшарпанный рояль, старый музыкант и певичка, старательно, но совершенно мимо нот выводящая знаменитый романс. Минутное затишье сменяется недоумением и требованием прекратить это безобразие - возмущенные гусары и барышни из зала устремляются на сцену. Занавес распахивается, и зрители на вечер погружаются в атмосферу XIX века, узнавая о перипетиях людских судеб и сопереживая героям пьесы. Яркие персонажи, исторические костюмы, много танцев, шуток и, конечно же, музыки. Под занавес на сцене играет струнный квартет, что для нынешних спектаклей редкость.

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Романс о соловье остается недопетым - еще не время. Спектакль стал театральным прологом к музыкальному фестивалю "Алябьевская осень", который стартует в Тюмени 6 октября. Одной из участниц этого грандиозного праздника станет лауреат премии Грэмми Екатерина Лехина. Говорят, в ее исполнении наш "Соловей" звучит идеально. Так что тех, кто ожидал услышать романс со сцены драмтеатра, и остальных любителей музыки ждут в филармонии 9 октября.

Татьяна Тихонова