Собранные в акции "Сельская библиотека" книги отправятся в Юргинский район

Триста книг - в три раза больше, чем в прошлом году - собрали тюменцы за пять дней благотворительной акции "Сельская библиотека". Новые книги пополнят библиотеку Центра социального обслуживания населения Юргинского района.

Пункт приема литературы работал в Коммуникационном агентстве "Пионер". К инициативе регионального отделения Российского детского фонда присоединился проект "Создавая будущее".

"Акция оказалась для нас очень полезной. Во время приема книг нам удалось понять, какой литературой особенно дорожат граждане, от какой могут отказаться. Что важно, ведь на многих семейных мероприятиях, которые мы организовываем, также проходят книжный обменники", - поделилась депутат облдумы, координатор проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Фонд собирает книги для села круглый год на протяжении шести лет. В акции традиционно участвуют органы социальной защиты населения и образовательные учреждения Тюменской области. Среди сотен томов, которые принесли горожане в дополнительный пункт приема литературы КА "Пионер", есть и современные произведения, и классика.

"Все собранные книги мы будем передавать в комплексный центр социального обслуживания Юргинского района. В центре будут организованы читательские уголки, книжные обменники, будет пополнен библиотечный фонд. Благодарим всех, кто откликнулся и помог увеличить и разнообразить читательское поле в селе. Хочется надеяться, что нашими усилиями читающего населения станет больше", - отметила заместитель председателя ТРО ОБФ "Российский детский фонда Галина Сушинских.