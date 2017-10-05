Новый интерьер тюменского драмтеатра разработают студенты Института культуры

Проведение конкурса на разработку дизайна интерьеров фойе большого и малого залов тюменского драмтеатра обсудили на встрече со студентами Института культуры генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская и руководитель театра Сергей Осинцев.

Конкурс пройдетие в рамках договора о сотрудничестве с Тюменским государственным институтом культуры.

По словам Сергея Осинцева, очень важно, чтобы зритель с порога попадал в атмосферу театра с богатой историей и современными взглядами на будущее.

"Нам бы очень хотелось, чтобы в дизайнерском решении сочетались классические интерьеры сегодняшних фойе и новые технологии, позволяющие зрителям окунуться в мир театра, узнать, каким был Тюменский драматический на протяжении 160 лет, почувствовать себя причастным к миру кулис", — отметил он.

Также будущим дизайнерам было предложено учесть создание зоны для размещения театральной гостиной, в которой будут проходить творческие встречи с актерами и режиссерами, разработать уникальное оформление театральных буфетов и организовать отдельное пространство для интерактивного общения зрителей с различного рода специалистами театра: гримерами, бутафорами, художниками.

"Мы хотим дать возможность зрителям приходить в театр и тогда, когда нет спектаклей, посидеть в кафе, почитать книги в театральной библиотеке, принять участие в мастер-классах театральных специалистов, посетить выставки и театральный музей", — пояснил Сергей Осинцев.

Итоги конкурса будут подведены в конце 160-го театрального сезона. Победители получат не только призы и дипломы, но и возможность реализовать свой проект в жизнь.