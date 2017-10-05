Незрячие тюменцы пройдут особые кулинарные курсы

В Тюмени стартует проект для инвалидов по зрению "Школа тифлокулинарии". Незрячие тюменцы в возрасте от 18 до 50 лет смогут пройти обучение на базе Западно-Сибирского государственного колледжа.

На отборочном туре, который пройдет завтра на Тюменском предприятии инвалидов по зрению, жюри определит двадцать человек, которые станут слушателями особого курса. Среди тем занятий — правила безопасного поведения на кухне, полезные свойства молочных и кисломолочных продуктов, условия выращивания определенных видов фруктов и овощей, знакомство с тифлотехническими кухонными приборами. Длительность курса — 60 часов, в конце участники проекта сразятся в кулинарном турнире.

Проект реализуется в рамках программы "Создавая возможности". Его цель — социально-бытовая реабилитация и адаптация незрячих людей посредством обучения их кулинарным умениям и навыкам. Проект уникален для России. Программа станет площадкой для апробации подобных проектов.

"Нами был проведен устный опрос представителей Всероссийского общества слепых, проживающих в Тюмени, о проблемах и трудностях, возникающих в процессе бытового самообслуживания, в том числе приготовления пищи. В результате выявлено, что 40% из 100 опрошенных практически не готовят самостоятельно, но хотят этому научиться, 35% имеют минимальные умения и навыки приготовления пищи, но хотели бы усовершенствовать свои кулинарные знания на практике", — говорит пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОС Ирина Алиева.

По замечаниям специалистов, в подобной социально-бытовой адаптации нуждаются как те, кто родился с нарушениями зрения, так и те, кто его лишился из-за травм или болезни. У первых в процессе обучения в специальных коррекционных школах вырабатываются такие приемы восприятия предметов, которые при вступлении в самостоятельную жизнь нужно корректировать. У вторых при потере зрения навыки бытового самообслуживания, в том числе и кулинарные навыки, сформированные еще в детстве, распадаются. Человек, становится уязвимым и теряет чувство самостоятельности в быту.