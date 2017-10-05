В ТюмГУ пройдет лекция режиссера-документалиста Александра Замыслова

09:50 05 октября 2017
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f.azh.kz

Публичный мастер-класс академика международной академии телевидения и радио, режиссера-документалиста Александра Замыслова пройдет в институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ 5 октября, начало в 16:00.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, тема встречи носит название "Документалистика как идеальный инструмент пропаганды". Документальное кино — это сложный жанр, подготовка и работа над которым занимает длительное время: отбирается жизненный и документальный материал, на основе которого создается сценарий. 

Эксперт расскажет, почему стоит смотреть документальное кино, чем оно отличается от игрового кино и журналистики и как кино может использоваться в качестве инструмента пропаганды.

Лекция пройдет по адресу: ул. Ленина, 23, ауд.501.

Теги: лекция , журналистика , ТюмГУ , мастер-класс , кино
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