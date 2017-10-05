Банк России приглашает тюменцев в гости

В Отделении Тюмень Уральского ГУ Банка России 14 октября пройдет День открытых дверей.

Посетителям обещают экскурсию по музейной экспозиции, показ фильма об истории Банка России, лекции о банковских услугах и платежных картах, викторины и конкурсы.

Старшеклассники и студенты, а также слушатели старшего поколения узнают, как избежать рисков при получении кредитов, определить фальшивую банкноту и не стать жертвой мошенничества при использовании банковских карт.

День открытых дверей проходит во всех отделениях Банка России второй раз, в прошлом году в мероприятии в Тюмени приняли участие более 500 человек.

Записаться на просветительскую программу можно cо 2 по 12 октября в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов по телефону: (3452) 497-397. Банк находится по адресу: улица Володарского, 48.