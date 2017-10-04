Уникальные экспонаты можно будет увидеть в мемориальном музее императорской семьи Николая II

В Тобольске продолжается работа над созданием мемориального музея Императорской семьи Николая II, он будет расположен в Губернаторском доме - двухэтажном здании конца XVIII века.

Коллекция музея включает множество уникальных экспонатов, среди которых фотографии и предметы, воссоздающие подлинную обстановку дома в период пребывания в нем Николая II, книги из генерал-губернаторского дома и иконы, подаренные жителями Царской семье.

На первом этаже музея расположатся экспозиции которых посвящены истории здания и приближенным Царской семьи, последовавших за семьей в ссылку в Тобольск.

Для посетителей организуют интерактивное кафе, зону комфорта, где установлены столы, стулья-трансформеры, домашнюю библиотеку. В зале под названием "Дом генерал-губернатора" будут представлены подлинные штандарты, под которыми путешествовали по России царственные страстотерпцы, макет усадебного комплекса генерал-губернаторского дома (на период 1917-18 годов), тактильный фасад для слабовидящих.

В столовой Императорской семьи сохранены мемориальные элементы обеденной зоны и восстановлены по историческим фотографиям предметы. Два зала будет предназначено для сменно-выставочных проектов, в которых представлена тема "С царем и за царя" о людях, разделивших участь страстотерпцев, проживавших в данных помещениях в период ссылки семьи Николая II в Тобольске. Интерактивным контетом о правлении императора Николая II будет наполнен зал "Хроники революционных событий".

В экспозиционных залах на втором этаже воссоздают интерьеры на основе сохранившихся документов. Здесь посетители увидят "Кабинет Николая II", "Большую залу", "Красную гостиную", "Венценосную семью", "Комнату великих княжон", зал семейного рукоделия, "Комнату Цесаревича Алексея" и "Духовную жизнь семьи Николая II".

Согласно историческим фактам, Николай II с супругой Александрой Федоровной и детьми пребывал в Тобольске с 6 августа 1917-го в течение восьми месяцев. В апреле 1918 года семья навсегда покинула Тобольск. Историки называют Тобольск "городом, не убившим царя".