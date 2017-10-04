В Тюменской области от гриппа привили половину от запланированного

15:30 04 октября 2017
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pixabay.com

В Тюменской области продолжается  активная прививочная компания против гриппа.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе уже привито 332 327 человек, что составило от совокупного населения 23%. За счет средств федерального бюджета привито 327 851 человека (87600 — детей, 240251 — взрослых). За счет предприятий и личных средств граждан вакцинировано 4 506 человек. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидсезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо привить против гриппа не менее 45% населения.

Любой житель Тюменской области может поставить прививку против гриппа в поликлинике по месту жительства и в медицинских центрах области. Привиться можно и в специальном вакциномобиле. 7 октября с 10 до 16 часов он будет работать возле ТРЦ "Вояж", 8 октября в Комсомольском сквере.

Теги: прививки , ОРВИ , грипп
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