Обладателем титула "Лучший голос Тюмени" стал Данил Илюшкин

Первый городской конкурс "Лучший голос Тюмени" прошел в караоке-клубе "AvenЮ" 1 октября. Победитель турнира Данил Илюшкин получил возможность записать песню в профессиональной студии звукозаписи.

Организатором и инициатором мероприятия стал информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке караоке-клуба "AvenЮ".

Открыла конкурс 13-летняя Аделина Кюрджиева, которая представляла Тюмень на проекте Первого канала "Голос. Дети". "Я желаю участникам, успехов и побед! А проекту "Афиша Тюмени" - процветания", - отметила юная певица, исполнив свой концертный номер.

За титул "Лучшего голоса Тюмени" сражались исполнители старше 14 лет, выступавшие сольно, в дуэтах и даже группах. Оценивало участников компетентное жюри в составе профессионального педагога по вокалу, известного журналиста, представителей партнеров конкурса и популярного в Инстаграм блогера Софии Броян.

"Находиться в жюри – это большая ответственность. Но именно этот конкурс убрал все рамки, я находилась в полном спокойствии и расслаблении. За это огромное спасибо всем участникам, за их голоса, харизму и артистизм", - сказала София.

Она также отметила, что "Афиша Тюмень" - это перспективный и полезный проект, который стал для нее настоящим открытием. Здесь можно найти мероприятие по душе, выиграть билеты, и, ориентируясь по календарю событий, наполнить свои дни культурным досугом.

Самыми яркими участниками караоке-турнира оказались: Ксения Гуломолиева, с мощными вокальными данными, Екатерина Пашкова, которая представила залу песню собственного сочинения, Зольникова Екатерина, в её песне были прочувствованы все эмоции, Влада Моллериус, исполнявшая песню на итальянском языке, Невремуха Степан, сумевший поднять настроение публике, команда "Гранд" с акапелльным исполнением.

Тем не менее, по-настоящему покорило жюри выступление Данила Илюшкина. Молодой человек завоевал симпатию зала за прекрасные вокальные данные и артистизм. Певец получил подарок от спонсоров - запись любой музыкальной композиции в профессиональной студии звукозаписи.

Остальные участники не остались без поощрительных призов и номинаций. Они получили сертификаты на фотосессию, посещение квестов, билеты в драматический театр, филармонию и театр кукол.

Полный отчёт этого жаркого осеннего события в скором времени можно будет посмотреть в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" (https://vk.com/afisha_kto).