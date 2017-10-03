Уралуправтодор проверил готовность подрядчиков к зиме

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Подведомственное Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор" проинспектировало базы подрядных организаций, занятых на содержании федеральных трасс в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях. Особое внимание было уделено оснащенности и техническому состоянию дорожных машин и механизмов и обеспеченности запасами противогололедных материалов.

"Для обеспечения бесперебойного движения по федеральным автодорогам зимой, их расчистки от снега нами будет задействовано около 520 единиц дорожной техники. На сегодняшний день для ликвидации зимней скользкости заготовлено 194 тысячи тонн песчано-соляной смеси, что полностью покрывает потребность", — рассказали в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

На расширенном совещании в Тюмени начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов отметил, что в целом дорожные службы в должной мере подготовлены к зимнему сезону, а все выявленные недостатки будут устранены до 15 октября.

Обо всех нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" +7(343)295-09-09.