"Дом.ru" предлагает подключаться к своей Wi-Fi сети на высокой скорости и без рекламы

Телеком-оператор "Дом.ru" запускает новый сервис – премиум-доступ к общедоступной сети DOM.RU Wi-Fi. Пользователи сервиса могут подключаться к интернету на улучшенных условиях: более высокая скорость (до 10 Мбит/c), без рекламы и ограничения пропускной способности канала дает возможность быстро скачивать или пересылать тяжелые файлы, смотреть видео в высоком разрешении.

Сервис можно подключить на день, неделю или месяц. Стоимость – 30, 50 и 140 рублей соответственно.

Чтобы подключиться, пользователю достаточно выбрать опцию "Премиум-доступ" в сети DOM.RU Wi-Fi и указать имя, фамилию, номер телефона и e-mail. После авторизации система предложит выбрать и оплатить тариф. Как только абонент окажется в зоне Wi-Fi сети, подключение будет происходить автоматически. После окончания действия тарифа пользователь сможет выбрать другой тариф или подключиться к сети "Дом.ru" бесплатно, на общих условиях (скорость – до 3 Мбит/c).

"Сеть "Дом.ru" – это самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах. Новый сервис ориентирован на бизнес-аудиторию, зарубежных гостей и тех, кому интернет необходим для дистанционной работы, обмена большими данными. Мы стремимся учитывать интересы всех клиентов, поэтому не только расширяем сеть DOM.RU Wi-Fi, но и обеспечивать быстрое и качественное соединение в любое время", - комментирует директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Сеть насчитывает 12 тысяч точек по всей стране. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города, где находятся Зимний дворец, Петропавловская крепость, Казанский собор, Александринский театр и другие достопримечательности. В январе-июне в сети компании зарегистрировано 23 млн подключений. Самыми популярными местами, на которые приходились подключения, стали кафе, рестораны, торговые центры, образовательные учреждения, отели, а также аэропорты и железнодорожные вокзалы.