Судебные приставы навестили должников по штрафам ГИБДД

Более 1,6 миллионов рублей по административным штрафам было взыскано тюменской службой судебных приставов в ходе операции "Должник", которая прошла с 11 по 20 сентября.

Судебные приставы-исполнители выходили по адресам должников. За время рейдов в рамках 8 исполнительных производств были составлены акты описи-ареста имущества, 58 должникам вручены требования о явке на прием к судебному приставу.

"Усиленная работа судебных приставов-исполнителей по взысканию административных штрафов позволила окончить фактическим исполнением 2 168 исполнительных производств на сумму 1 миллион 665 тысяч рублей, из которых 1 984 — штрафы ГИБДД", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.