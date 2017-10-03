Тюмень за день: 2 октября

Погода в Тюмени: снежные будни сменятся теплыми выходными

Ближайшие дни в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут снежными. Сегодня, 2 октября, температура воздуха днем составит до плюс 1 градуса, ночью – до минус 3. Такая же погода ожидается во вторник и среду.

Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ пройдет в парке Гагарина

Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ состоится в областном центре 14 октября. Преодолевать 21 километр 98 метров бегом тюменцы будут в лесопарке имени Гагарина.

Пришедшим за покупками тюменцам предложили сделать ЭКГ и обследоваться на умных весах

29 сентября в честь Всемирного дня сердца тюменские врачи провели выездную акцию в ТРЦ "Сити Молл". Посетители могли бесплатно измерить давление и пульс, проанализировать состояние своего тела на "умных" весах — определить состав тела, водожировой баланс и метаболический возраст, сделать электрокардиограмму, а также получить консультации терапевта и кардиолога.

Тюменцев приглашают на выставку насекомых

Музей "Городская Дума" приглашает на торжественное открытие выставки "Загадочный мир насекомых" 4 октября в 16:00. Откроет выставку эколог-натуралист Павел Ситников. В коллекции представлены стрекозы, всевозможные виды бабочек, жуки и другие насекомые. Выставка проходит в рамках года экологии и является продолжением постоянной экспозиции "Окно в природу".