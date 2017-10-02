Тюменцев приглашают на выставку насекомых

Музей "Городская Дума" приглашает на торжественное открытие выставки "Загадочный мир насекомых" 4 октября в 16:00.

Откроет выставку эколог-натуралист Павел Ситников. В коллекции представлены стрекозы, всевозможные виды бабочек, жуки и другие насекомые. Выставка проходит в рамках года экологии и является продолжением постоянной экспозиции "Окно в природу".

Окунутся в атмосферу живой природы можно с 4 октября до 15 января следующего года в музее "Городская Дума" (улица Ленина, 2). Стоимость – 50 рублей. Без возрастных ограничений.