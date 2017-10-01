"Афиша Тюмень" раздает бесплатные билеты в кино

Информационно-развлекательный проект Афиша Тюмень | КтоКуда72 запустил розыгрыш пригласительных билетов в кино на самые лучшие новинки октября. У победителей будет возможность посетить кинотеатры "Премьер" и "Атмос синема".

Для участия в розыгрыше необходимо быть подписчиком группы и сделать репост конкурсной записи. Счастливчики будут выбраны 14 октября, не позднее 14:00, с помощью генератора случайных чисел.

Каждый из 14 победителей получит пригласительный билет на 2 персоны. Участники, которые заняли 1, 2 и 3 МЕСТО получат приглашение на триллер "ГЕОШТОРМ", 4 МЕСТО – на приключенческий мультфильм "ТАДЕО ДЖОНС 2", 5 и 6 МЕСТО пригласительный билет на триллер "СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ", 7, 8 МЕСТО на британско-немецкий комедийный полнометражный мультфильм "МЫ-МОНСТРЫ", 9, 10 МЕСТО на хоррор всех времён "ПИЛА-8", 11, 12 МЕСТО на второй русский художественный фильм Disney - "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ", 13 МЕСТО на фильм, основанный на реальных событиях - "САЛЮТ-7", 14 МЕСТО на волшебный мультфильм "MY LITTLE PONY".

Напомним, что пригласительные в кинотеатр действительны на любой сеанс с понедельника по четверг, кроме праздничных и предпраздничных дней до окончания проката каждой из лент. Пригласительный билет необходимо предъявить кассиру кинотеатра не позднее, чем за 30 минут до начала сеанса.