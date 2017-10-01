Тюменцы осваивают новые профессии

Около двух тысяч жителей Тюменской области в 2017 году осваивают новые профессии и квалификации в рамках программы профессионального обучения.

Как сообщили в пресс-службе департаменте труда и занятости населения региона, после получения статуса безработного тюменцы могут обратиться в службу занятости по месту жительства и бесплатно получить образование или повысить квалификацию по профессиям, востребованным на рынке труда. Кроме того, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации проводится для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и пенсионеров по возрасту, желающих возобновить трудовую деятельность. Этой возможностью в текущем году уже воспользовались 189 молодых мам и 52 пенсионера.

Всего по данным на 22 сентября 2017 года в Центры занятости за помощью в поиске подходящей работы обратилось около 46,7 тысяч человек, из них почти 82% трудоустроены.