Тюменский донор костного мозга помог пациентке из Санкт-Петербурга

Первая в России встреча доноров костного мозга и их реципиентов состоялась в Санкт-Петербурге в сентябре. В мероприятии приняла участие 35-летняя тюменка Ирина Аринкина, благодаря которой удалось спасти жизнь Ольге Драволиной.

Люди, которые смогли победить свою болезнь, и те доноры, которые помогли им в этом, смогли наконец-то встретиться, познакомиться и поговорить. В их числе были Ольга и Ирина, пишет "Тюменская область сегодня".

Несколько лет назад Ирина Аринкина сдала кровь на типирование в российский регистр, после чего ей вскоре позвонили и сообщили, что ее клетки могут спасти человека – Ольгу Драволину из Санкт-Петербурга. Ирина согласилась, хотя и не знала, кому помогает: по правилам конфиденциальности информацию о реципиенте можно получить лишь спустя два года после пересадки. Операция успешно прошла 26 марта 2015 года.

