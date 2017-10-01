В Тюмени пройдут "СтудВыборы"

Конкурс на звание лучшего первокурсника "СтудВыборы" пройдет в Тюмени, в нем примут участие 20 девушек и 28 парней, пишет "Мoй пoртал".

Подробная информация о проекте опубликована на его странице (http://moi-portal.ru/proekty/studvybory/). В финале первокурсники сразятся за звание "Лучшего первокурсника" и главный приз – смартфон IPhone7.

По результатам собранных заявок, ТюмГУ в конкурсе представят 26 студентов, ТИУ – 13 участников, ТГИК – 1 участник, ГАУСЗ – 4 человека, ТГМУ также представит 1 участник.

Сначала пройдет отборочный этап: предполагаемым участникам нужно написать свою предвыборную программу, провести публичное мероприятие и стать участником настоящих дебатов.

После последует финал, в который попадут победители отбора. В рамках конкурса они предоставят решение одной из актуальных задач университета. И снова всё завершится дебатами. Последний этап определит первокурсника-победителя одного из вузов Тюмени. Дебаты финалистов помогут определить самого лучшего.