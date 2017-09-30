Тюменским пенсионерам покажут выставку о Коньке-Горбунке

Форум "На пятьдесят пять с плюсом" в Тюменском районе начнется с показа известной выставки "Конек-Горбунок", только что вернувшейся из Америки.

Как пишет "Мегатюмень", автор проекта Анна Глазунова в день проведения форума для представителей "золотого" расскажет о проекте, его путешествиях, покажет журналы и газеты, прибывшие из Америки, покажет американскую книгу отзывов, любовно собранную праправнучкой поэта Аллой Ранской. Проект будет представлен здесь в полном объеме, а это 50 кило ситцевых картин длиной 20 и высотой 2 метра.

Идею создания лоскутных панно на тему сказки с энтузиазмом три года назад встретили многие российские мастерицы из разных уголков страны, проект за короткое время стал международным. В Тюмень присылали работы умелицы не только со всей России, но и из других стран – Белоруссии, Украины, Казахстана, Канады, Латвии, Туркменистана, Израиля, Америки.

В итоге в акции приняли участие жители 78 населенных пунктов из восьми стран. Самому маленькому участнику - 2 года, а самой старшей – 87. В коллекции проекта сейчас насчитывается более 250 панно, количество участников - 369 человек, из них 156 детей.