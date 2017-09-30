Топ мероприятий для тюменцев на выходные: гастрономический фестиваль, цирк зверей и итальянское кино

День открытых дверей в ДК "Нефтяник", вечер аргентинского танго, фестиваль итальянского кино и другие интересные события помогут тюменцам скрасить эти ненастные выходные. Информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень" представляет топ мероприятий на 30 сентября и 1 октября.

Интерактивный спектакль-игра "Кот, дрозд и петушок"

Весёлые скоморохи шутками да прибаутками развлекают дорогих гостей, рассказывают да показывают сказки кто лучше и кто интереснее, да и все вместе. Минимум декораций, простые скоморошьи наряды, русская народная музыка.

Когда: 30 сентября и 1 октября, в 10:00

Где: г. Тюмень, театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Цена: 300 рублей

Волшебное приключение "Иван Царевич и Серый Волк"

Захватывающие сражения, русское народное колдовство, верная дружба и настоящая любовь. Только здесь начинается настоящее волшебство, только в Центре современной драматургии!

Когда: 30 сентября и 1 октября, в 12:00

Где: г. Тюмень, театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Цена: 300 рублей

6+

Ты— предприниматель 2017

Федеральная программа "Ты предприниматель" в Тюменской области – это реальная возможность усовершенствовать себя и свою бизнес-идею, получить базовые знания, навыки и связи, чтобы открыть "свое дело"!

Когда: 30 сентября, 1 октября

Где: Тюмень, ТИУ, (ул. Республики, 47).

Участие бесплатно, подробная информация по ссылке, необходима регистрация: https://goo.gl/H6LjuY

14+

Фестиваль итальянского кино N.I.C.E. в Тюмени

Киноленты фестиваля позволяют по-новому взглянуть на современную Италию, ее нравы и обычаи, больше узнать о жизни рядовых итальянцев – их успехах, радостях, проблемах, повседневных заботах. Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.

Когда: 29 сентября, в 20:00 — "Лучшие враги" (Nemiche per la pelle)

30 сентября, в 20:00 — "Быстрая как ветер" (Veloce come il vento)

1 октября, в 20:00 — "Вместе в кино" (L' universale)

Где: Тюмень, кинотеатр "Премьер" (ул. 50-летия ВЛКСМ, 63)

Цена: 200 рублей

18+

VR-спектакль "В поисках автора"

Молодежный театральный центр "Космос" и продюсерский центр "Баza" представят театральное действие в новом для Тюмени формате. "В поисках автора" соединяет театральную форму и актуальные технологии. Зрители увидят половину действия через VR-очки, выбирая удобный ракурс для наблюдения. VR- очки дает обзор 360, расширяя границы увиденного.

Когда: 30 сентября и 1 октября, в 18:00 и 21:00

Где: г. Тюмень, МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

18+

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