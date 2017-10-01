Трудные подростки Тюмени научатся расписывать пряники

Мастер-класс по росписи имбирных пряников проведут для трудных подростков Тюмени 5-6 октября в рамках проекта "Шанс". Занятие проведет Елена Пушкарева в мультицентре Моя территория (ул. Ванцетти 1).

Всех участников разделят на группы для более продуктивной работы. Педагог расскажет, как приготовить тесто для имбирных пряников и как работать с глазурью, раскроет секреты технологии, продемонстрирует варианты росписи. Под ее чутким руководством подростки и наставники проекта распишут готовые заготовки, пишет "Мегатюмень".

По мнению руководителя Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Марии Федоренко, для участия в этом мастер-классе требуется внимательность, но при этом есть возможность выразить себя творчески. Кроме того, совместная работа подростков и наставников поспособствует установлению контактов.

"Проект "Шанс" — это своеобразные пробы, где ребенок может выбрать сферу, которая ему интересна. А наставник, как верный друг и помощник, поддержит его выбор. Мы хотим показать детям с проблемным поведением, что существует альтернатива", — отметила Мария Федоренко.