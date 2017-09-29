Делу время, интернету – час: когда и сколько тюменцы "сидят" в интернете

МегаФон

В преддверии всероссийского Дня интернета связисты установили, в какое время и день недели уральцы любят "посидеть" в интернете. Тюменцы оставляют время для онлайн-общения на вечер субботы, а свердловчане, как правило, активнее качают трафик в пятницу, начиная с 21:00. Для сравнения: ХМАО и Челябинская область предпочитают "зависать" в сети в среду, а пермяки больше всего сёрфят в интернете во вторник, ближе к 21:00.

По данным аналитиков "МегаФона", в этом году жители региона увеличили свои интернет-запросы в полтора раза. Теперь ежедневно абоненты скачивают трафик, равный 150 тысяч фильмов. Впрочем, чаще всего интернет в смартфонах на Урале используют для общения в соцсетях. "ВКонтакте", "Oдноклассники", Facebook обогнали по популярности мессенджеры WhatsApp и Viber. Интересно, что больше других мобильных интернет подключают мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.

В общероссийских масштабах 54% населения РФ пользуются интернетом хотя бы один раз в месяц через мобильные устройства, а 20 млн человек — 16% населения страны — только с мобильных устройств. Такую статистику дает Mediascope.

На Урале самые качающие абоненты живут в ЯНАО и ХМАО. Именно в этих регионах зафиксирован наибольший интернет-трафик, который в среднем скачивает на свой смартфон один абонент. Следом идут жители Курганской, Тюменской и Челябинской областей. По количеству мобильных интернет-пользователей в лидерах в Свердловская область.

"В этом году пик потребления мобильного интернета пришелся на август, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года трафик вырос на 46%. Сегодня каждый второй клиент "МегаФона" пользуется передачей данных, в то время как еще 2 года назад только треть уральцев выходила в глобальную сеть с мобильных устройств. Чтобы еще больше пользователей могли одновременно пользоваться интернетом на высоких скоростях, мы расширяем емкость сети. Так, в Тюмени по итогам лета интернет стал еще быстрее в районах Московского и Червишевского трактов, Дома обороны, Звёздного городка, в окрестностях Антипинского НПЗ, а также в районе администрации", — отметил директор по инфраструктуре "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.