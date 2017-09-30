Тюменцев приглашают поучаствовать в Дино-олимпиаде

Тюменцам, желающим потренировать внимание, логику и воображение, предлагают бесплатно поучаствовать в Дино-олимпиаде, которая проходит онлайн на официальном сайте и продлится по 30 сентября, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Олимпиаду пишут и тюменские школьники. В течение 60 минут ребята с 1 по 4 класс решают задачи сразу по нескольким предметам: математике, русскому языку, предпринимательству и окружающему миру.

Обучение построено на выполнении интерактивных заданий в рамках школьной программы. Они моделируют ситуации из реальной жизни, знакомые каждому ребенку. Портал Учи.ру строит диалог с учеником и реагирует на его действия: в случае правильного решения хвалит и предлагает новое задание, а при ошибке задает уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению.

Учитель получает детальную статистику о результатах каждого ученика. В любой момент можно узнать, сколько заданий выполнили школьники, сколько времени на это затратили, какие темы оказались наиболее сложными.

Добавим, что в настоящий момент платформа содержит более двух тысяч интерактивных заданий, выполненных в виде мультфильмов.