В России выбрали первого интернет-супергероя

В России выбрали первого интернет-супергероя – героя, который наделяет силой интернет. Им стала Раздающая – девушка, которая осталась единственным источником Wi-Fi, когда во всем мире пропал интернет. Организатор проекта – телеком-оператор "Дом.ru" снимет о победителе проекта короткометражный художественный фильм.

Супергероев специально для проекта создали 8 известных российских интернет-художников. Наибольшее количество голосов набрали работы Duran (Раздающая, 6 298 голосов), Чилика (Мемомэн, 3 196 голосов) и Александра Доброкотова (Человек-интернет, 2 117 голосов). За время голосования сайт http://internethero.ru посетили более 110 тысяч человек.

За приключениями Раздающей можно следить в группе в "ВКонтакте" https://vk.com/razdayushaya. В октябре она появится на граффити в 10 миллионниках: Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. А в декабре "Дом.ru" представит короткометражку про Раздающую.

"Изначально была только сцена погони людей за машиной, в которой находится человек-роутер (в голове держал начало фильма "Рассвет мертвецов" 2004 года). Потом придумал образ Светы (Светлана — "светящая" или "несущая свет", как дьявол-искуситель Люцифер, но в данном случае он искушает бесплатным интернетом), которую в детстве ударило молнией, как это часто бывает с супергероями", - рассказывает Duran, придумавший образ Раздающей.

"Проект оказался востребованным: с ним познакомилось более 14 млн человек, а в голосовании за супергероев развернулась настоящая битва. Комиксы художников оказались интересны широкому кругу интернет-пользователей и подтвердили, что интернет – универсальная тема, основа для самых разных жизненных и фантастических историй. "Дом.ru" - один из крупнейших интернет-провайдеров России – обеспечивает быстрый и стабильный доступ в сеть для миллионов семей по всей стране. Мы постоянно улучшаем качество услуг и характеристики тарифов", - отмечают в "Дом.ru".