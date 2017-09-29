В трансплантации почек нуждаются 80 жителей Тюменской области

В Тюменской областной клинической больнице № 1 впервые после длительного перерыва согласно нормативным документам и мировым стандартам врачи хирургического отделения больницы провели трансплантацию почки. Теперь у многих жителей региона, страдающих от серьезных заболеваний, появляется шанс вернуться к нормальной жизни.

На сегодня в листе ожидания донорской почки находится порядка 80 жителей региона. Эти больные проходят гемодиализ 3–4 раза в неделю. Гемодиализ позволяет продлить жизнь пациента, но больной "привязан" к диализному центру. Он не может никуда отлучиться больше чем на один день. Пропуск даже одной процедуры диализа может привести к смерти. Всего в заместительной почечной терапии нуждаются более 400 человек.

Операция трансплантации почки относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Зачастую это единственный возможный вариант для спасения жизни или облегчения течения заболевания.

"ОКБ № 1 успешно реализует высокотехнологичную помощь в своей практике. Мы после достаточно длительного перерыва возобновили еще одно такое направление в своей деятельности — трансплантацию почки. В сентябре 2017 выполнили две первые операции по пересадке донорских органов", — рассказал главный врач ОКБ № 1 Сергей Ярцев.

Трансплантацию провел 9 сентября Сергей Семченко - главный внештатный трансплантолог департамента здравоохранения Тюменской области, заведующий хирургическим отделением № 1 ОКБ № 1. Бригада врачей ОКБ № 1 справилась с задачей успешно.

Обе операции провели поздней ночью, как только появился подходящий орган. Сейчас пациенты находятся в стационаре и восстанавливают силы. Позади критический период острого отторжения органа. Уже через неделю врачи планируют их выписать.

"Мне 32 года, совсем состояние с почкам у меня ухудшилось в 24, тогда я и попал на гемодиализ, а вообще, проблемы начались с трех лет. Сейчас для меня самое необычное — это понимание того, что больше нет необходимости ходить на диализ. Сейчас просто еще пытаюсь свыкнуться с ощущением, что мне никуда не надо", — поделился пациент Дмитрий Корчнев.

"Мне судьба преподнесла сюрприз: в день моего рождения я оказалась на операционном столе, сейчас у меня два дня рождения в один день. До операции я была на гемодиализе с 2014 года. Сейчас я опять начну жить по-новому, с новым органом. Мне кажется, что я до сих пор в сказке, за которую благодарю центр трансплантологии ОКБ № 1 и, конечно, отделение гемодиализа", — призналась Лариса Рутенс.

Как пояснил Сергей Семченко, есть два варианта трансплантации: первый — пересадка органа от родственника, второй — от человека, у которого зафиксирована смерть в соответствии с действующим законодательством РФ и не выявлено медицинских и иных противопоказаний к посмертному донорству. Донорская почка может не подходить по возрасту и по размерам, но должна быть совместима по нескольким параметрам. В случае трансплантации почки от родственника нахождение пациента в листе ожидания значительно короче и операция по трансплантации проходит в плановом режиме.

Вся медицинская деятельность, связанная с донорством органов и их трансплантацией, строго регламентируется и находится под контролем надзорных органов.

В настоящее время прошли обследования и готовятся к операции три человека, они хотят стать донорами для родственников, получающих лечение гемодиализом.