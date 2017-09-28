Тюменские учителя получат премии за стобалльников по ЕГЭ

Педагоги Тюменской области, ученики которых по результатам сдачи Единого государственного экзамена набрали 100 баллов, получат денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Распоряжение об этом подписал глава региона Владимир Якушев.

В 2017 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрал 41 выпускник. Это ребята из 22 образовательных организаций пяти муниципалитетов области. Учеников подготовили 28 педагогов, среди которых учителя, стабильно демонстрирующие высокие результаты обучения, работающие с детьми как своей школы, так и других учреждений в рамках сетевого взаимодействия. Все они преподают предметы на базовом и профильном уровнях, в том числе в формате расширенной и углубленной подготовки школьников, сообщает пресс-служба губернатора.