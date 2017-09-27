Тюменцам предлагают учиться в вузах и ссузах ФСБ России

В учебные заведения ФСБ России пограничного профиля ведется прием студентов.
Как рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, тюменцы могут поступить в образовательные учреждения ФСБ России пограничного профиля на потоки подготовки по образовательным программам высшего образования (5 лет) и среднего профессионального образования (3 года).
Кроме того, производится набор на военную службу по контракту в пограничную службу ФСБ России.
По интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (3452) 29-25-40 либо по адресу: Тюмень, ул. Советская, 40 (отдел кадров).
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