Тюменцам предлагают учиться в вузах и ссузах ФСБ России

18:00 27 сентября 2017
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karadeniz-press.ro

В учебные заведения ФСБ России пограничного профиля ведется прием студентов.

Как рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, тюменцы могут поступить в образовательные учреждения ФСБ России пограничного профиля на потоки подготовки по образовательным программам высшего образования (5 лет) и среднего профессионального образования (3 года).

Кроме того, производится набор на военную службу по контракту в пограничную службу ФСБ России.

По интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (3452) 29-25-40 либо по адресу: Тюмень, ул. Советская, 40 (отдел кадров).

Теги: образование , ФСБ
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